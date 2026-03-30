Aslı Baykal'dan CHP'ye Sert Sözler! 'Ülkeyi Çürümeye Sürükleyecekler'

umhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan büyük yolsuzluk operasyonu sonucu Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte, CHP'li belediyelerde rüşvet, cinsel taciz gibi birçok skandal ortaya çıktı.Yargılama süreci devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşanan tüm süreçleri yok sayarak sürekli miting düzenlemesi sol kesimden bazı isimler tarafından eleştiriliyor. Son eleştiri, CHP'nin eski genel başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan geldi.Aslı Baykal, ana muhalefet partisinin değerleri ve liderlerinin davranış standartları üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Partinin ahlaki tutumunu ve siyasi duruşunu sorgulayan Baykal, "Diplomanı haksız elde etmen dert değil. Yolsuzluk yapman dert değil. Evli olup eşini aldatman dert değil. Nedir ana muhalefet partisinin değerleri? Nedir bunların liderlerinin davranış standartları?" dedi.ABD'li yazılım şirketi Astronomer'da yaşanan bir olayı örnek gösteren Baykal, şirketin evli olan yöneticisi ile insan kaynakları müdürü arasındaki ilişkinin bir konserde ortaya çıkmasının ardından yaşanan sürece değindi. Şirketin bu duruma karşı aldığı kurumsal tavrı hatırlatan Baykal, "Şirket, 'Bize rehberlik eden değerler ve kültürlere bağlıyız. Liderlerimizin hem davranış hem de hesap verebilirlik konusunda standartları korumaları bekleniyor' açıklaması yaparak iki ismi de istifa ettirdi." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin değerlerine sıkı sıkıya bağlı olması beklenen bir ülke olduğunun altını çizen Baykal, konuya "Güya ülkeyi yönetmeye aday parti ise ahlaki gevşeklik konusunda tüm ülkeleri aştı, uzay çağına doğru ilerliyor." sözleriyle işaret etti.Mevcut yasaların uygulanmasının ve denetim mekanizmalarının önemine dikkat çeken Baykal, "Bir de çok şikayetçi oldukları yasalar uygulanıp yanlışları durdurulmasa kendilerini sefahat içinde bir yaşama, ülkeyi de çürümeye sürükleyecekler." diye konuştu.Ana muhalefet partisi temsilcilerine Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserini okumalarını tavsiye ettiğini belirten Baykal, partinin son dönemdeki siyasi faaliyetlerini de eleştirdi. Konuşmasında net bir tepki ortaya koyan Baykal, şunları kaydetti: "Yaşanan bunca olayı yok sayıp Çanakkale'de miting yapmış olmalarındaki ikiyüzlülük iyice açığa çıkıyor."