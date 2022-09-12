Şortlu kadını çeken taksici 'imdat' çığlıklarına aldırmadan polisten kaçtı

İstanbul'un Fulya semtinden yolcu taşıyan bir taksici, yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğraflarını çekti. Kadın yolcuların tepki gösterdiği taksici, 'taciz değil' diyerek kendini savundu. Yolcuların yolda bulunan polislere kendisi şikayet edeceklerini söylemesiyle paniğe kapılan taksiciyi kaçmaya kalktı. İmdat çığlıklarına aldırmayarak hızlanan taksici, panikle telefonundaki video ve fotoğrafları silmeye kalktı. Kısa süre polis tarafından durdurulan taksici, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Yoldan geçen bir kadının fotoğrafını çeken taksici, yolcuların bunun bir taciz olduğunu söylemesi ve telefonunu göstermesini istemesi üzerinediye yanıt verdi. Kadınlar isederken yolda gördükleri polislerden yardım istedi.Polisleri karşısında gören taksici ise durmadan yoluna devam ederek 'beni karalamayın' diyerek kadınların söylemlerine de aldırış etmedi.Taksideki kadın yolcular taksicinin telefonundaki görüntüleri sildiği anları anbean görüntülerken 'Silmesene ya ne yapıyorsun, videoyu silmesene. Siliyor. Yardım edin. Polisten mi kaçıyorsun delirdin mi sen ya' şeklinde ifadelerle taksiciye engel olmaya çalıştılar.Daha sonra yolcular, şoförün telefonunda son çektiği görüntüleri sildiğini iddia ederek yanlarından geçtikleri polislere şikayette bulundu.Görüntüler Twitter'da paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.Paylaşılan bilgiye göre, taksiciye 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polise mukavemetten tutanak tutulup, tutuklanma sevki ile adliyeye sevk edildi.