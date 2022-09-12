MSB: Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamalarında bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), '5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi' açıklaması yapıldı.MSB'den yapılan açıklamada, 'Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi' ifadeleri kaydedildi.