Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Sosyal medyanın size gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında konuştu. Erdoğan, ''Ders kitaplarını ücretsiz şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Artık yardımcı kitapları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Kız çocuklarımızın okullaşması için özel gayret gösterdik. Yüzde 30 olan okullaşma oranı yüzde 90'a ulaştı. Teknofest kuşağının en donanımlı açıdan yetişmesini beka meselesi olarak görüyoruz. Geleceğimizi kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine kinle, nefretle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz'' dedi.

Başkan Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.'Bu vesileyle bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Adeta coşkun ırmaklar gibi akan şiirleriyle edebiyat hayatımızda güzel izler bırakmıştır. Öğrencilere iyi insan olmayı, vatan ve bayrak sevgisini öğretmiştir.Muhteşem mısralar yazan şairimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bu lisemizde Türkiye'nin ilmi, akademik hayatına eşsiz katkılar yapan nice değerimiz çıkacaktır.Bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi gencecik yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.Bu sene okulla ilk kez tanışan yavrularımızı ayrıca tebrik ediyorum.Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz 4 sütundan birini eğitim olarak belirlemiştik. Derslik sayısını ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözdük. Okullarımızı en modern imkanlarla donattık.Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmasını sağladık. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıttık. Şimdi yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak sunuyoruz.Yıllardır hep geride bırakılan kız çocuklarımızın okullaşması için çaba gösterdik.Ağustos ayından bu yana binden fazla köy yaşam merkezimizi faaliyete geçirdik. Bu rakamı 1500'e çıkarmış olacağız. Tüm liselerimizin eğitim ortamlarını, teknolojik donanımlarını elden geçiriyor eksikliklerini gideriyoruz.Maziden atiye kurduğumuz köprünün bu kuşağın en donanımlı şekilde yerişmesini beka meselesi olarak görüyoruz. Sizi tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Bizi biz yapan değerlerimizle her zaman iftihar edin.'