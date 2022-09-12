Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Üç metro hattı daha açılacak

İstanbullular kısa süre içinde üç tane önemli Metro hattına kavuşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmalarıyla inşa edilen metro hatları Ekim, Kasım ve Aralık aylarında faaliyete geçecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı test sürüşü kapsamında yaptığı açıklamada'Her ay İstanbul'da metro hattı açacağız. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı test sürüşünü yaptık. Milletimizin hizmetine sunacağız. Ekim ayı itibarıyla hizmete alacağız. Kasım ayında da İstanbul Havalimanı metrosunu faaliyete sokacağız. Aralık'ta da Başakşehir Metro Hattı'nı açacağız' ifadelerini kullandı.Tüm sektörlerde yoğun çalışmamız var. Topyekun kalkınma çalışması için çalışıyoruz. Karbon emisyonunun azaltılması demiryolu yatırımları için önemli.Nüfus yoğunluğu olan yerlerde metro yatırımlarımız devam ediyor. İstanbul genelinde 7 tane metro hattı var. İstanbul'da 260 kilometrelik metro hattını 2019 yılı öncesinde tamamlayarak hizmete sunmuştuk. 3,5 yıldır bunun üstüne hiçbir şey konulmadı. İstanbulluları birilerinin keyfine bırakamazdık, yatırımlarımızı yaptık. Her ay İstanbul'da metro hattı açacağız. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı test sürüşünü yaptık. Milletimizin hizmetine sunacağız. Ekim ayı itibarıyla hizmete alacağız. Kasım ayında da İstanbul Havalimanı metrosunu faaliyete sokacağız. Aralık'ta da Başakşehir Metro Hattı'nı açacağız.Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Marmaray bağlantısı planlanmıştı. İBB sorumluluğundaki bu kesimde hiçbir çalışma yok. Daha da ileriye giderek tasfiye sürecine başlamışlar.