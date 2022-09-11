Şentop'tan şehit askerler için taziye mesajı...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu için taziye mesajı yayımladı.