Şentop'tan şehit askerler için taziye mesajı...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz Harun Yıldırım, Gökhan Ağıl ve Savaş Borlu'ya Cenabı Hak'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar duasıyla. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.