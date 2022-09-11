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Okulun ilk günü için trafikte yoğun önlem alındı

İstanbul'da eğitim öğretim yılının sorunsuz başlaması için yoğun tedbirler alınıyor. İlk gün, sabah 6 ile öğlen 14 saatleri arasında tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Toplu ulaşıma ek seferler konulacak, aksaklık yaşanmaması için polisin yanı sıra trafik jandarma ve zabıta ekipleri de sahada olacak.

Okulun ilk günü için trafikte yoğun önlem alındı
Ekleme: 11.09.2022 - 13:24 Güncelleme: 11.09.2022 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Okulun ilk günü için trafikte yoğun önlem alındı
Okullar yarın açılıyor. İstanbul'da 3 milyona yakın öğrenci ve 163 binin üzerindeki öğretmen eğitim öğretim yılına başlayacak. 16 bin servis yollara çıkacak. Her gün 1 milyonun üzerindeki aracın trafikte olduğu megakentte, ulaşımda aksama yaşanmaması için pek çok tedbir alındı.

Okulun ilk günü trafik polislerinin yanı sıra, trafik Jandarma ve zabıta ekipleri de görev yapacak. Trafik akışının kesintiye uğraması engellenecek.

Toplu taşıma ücretsiz
TRT Haber'in aktardığına göre; Okulların açıldığı ilk gün, sabah 6 ile öğlen 14 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının tamamı ücretsiz hizmet verecek.

Toplu ulaşıma 2 bin 248 ek sefer konulacak, yaklaşık 500 bin ek yolcu taşınabilecek.

Korsan servis araçlarını engellemek için okul servisleri de denetlenecek. Servisler İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanılabilecek.

Servis denetimleri artacak
İlk iki gün servis araçlarına arabalı vapurlarda da öncelik tanınacak.

Ayrıca kent içi kameralardan İstanbul trafiği izlenerek tıkanan arterlerde çözüm için ekipler teyakkuzda olacak.

Okul servis araçlarının okul bahçelerini kullanmaları için kolaylık sağlanacak. Okul çevrelerindeki sinyal direklerinde 1 hafta süre ile 'Ben duyarlı sürücüyüm' levhası asılı kalacak.

Yaya geçitlerinde de 'Önce Yaya' sembolleri olacak.
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