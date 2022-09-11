Başkan Erdoğan ve Rusya Lideri Putin arasında kritik görüşme!

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından temmuz ayında İstanbul'da varılan tahıl koridoru anlaşmasının şu ana kadar amacına uygun kıtlık çeken ülkelere yardım için kullanılmadığını dile getiren Rusya Lideri Putin'in 15-16 Eylül'de Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde bir araya geleceği Cumhurbaşkanı REcep Tayyip Erdoğan'dan ne gibi talepleri olacağı şekillenmeye başladı.Önceki gün Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi'ni toplayarak Ukrayna savaşının gidişatının yanı sıra 'tahıl koridoru' meselesini de kurmaylarıyla masaya yatıran Putin birkaç maddeden oluşan beklentilerini sıraladı. 'Tahıl koridoru' anlaşmasında baş müzakereci rolündeki Türkiye'nin çabalarını bir kez daha öven Rusya lideri, 87 gemiyle 2 milyon ton tahılın Ukrayna'dan çıktığını ancak bunların sadece 60 bin tonunun gerçekten ihtiyaç duyan Asya ve Afrika ülkelerine ulaştığını söyledi.Temmuz anlaşmasında yer almasına rağmen Rus tahılının pazara erişiminin Batılı ülkeler tarafından engellendiğini öne süren Putin, 'Rusya'dan yük alan gemilerin limanlara yanaşması yasaklanıyor, sigorta şirketleri tahıl yükünü sigortalamıyor. Böylece Rus tahılı piyasaya çıkamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu ayrıntılı biçimde ele alacağız. Rusya yıl sonun kadar gerçekten kıtlık ve açlık çeken ülkelere 30 milyon ton tahıl ulaştırmak istiyor' diye konuştu.Putin, 'Bu yıl Rusya'daki tahıl rekoltesi çok iyi. Ancak tarım sektörünün elindeki tahılı dünya piyasalarına çıkaramaması durumunda önümüzdeki yıl için ekip biçmesi imkansız hale gelecek. Dolayısıyla 2023 yılında yine bu günlerde dünya gerçek kıtlıkla karşılaşacak' ifadelerini kullandı. Tahılla ilgili Putin'in sıraladığı bu iki önemli madde, Erdoğan'dan Rus tahılının dünyaya açılması için yardım isteyeceği, aksi takdirde Rusya'nın 'Tahıl koridoru' anlaşmasını revize ederek durdurma adımı atabileceği şeklinde yorumlandı.Şanghay zirvesinde Rusya'nın ürettiği gübre konusu da gündeme gelecek. Tahıl gibi Rus gübresinin de engellendiğini dile getiren Putin, 'Batı'nın bize uyguladığı yasadışı yaptırımlar yüzünden yüzbinlerce ton Rus yapay gübresi Avrupa limanlarında bekliyor. Biz karşılığında para almaksızın yaklaşık 2 milyon ton gübreyi gerçekten ihtiyacı olan ülkelere hibe olarak vermeye hazırız' dedi.