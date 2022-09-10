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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

Ekleme: 10.09.2022 - 16:58 Güncelleme: 10.09.2022 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün Uzunköprü ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları otomobilde yakalanan FETÖ şüphelileri S.Ç, V.Ç, S.Ö, H.B. ve E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücü O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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