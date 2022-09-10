İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
Birçok kez terör örgütlerine sığınak olan İsveç'te YPG/PKK yandaşları Türkiye aleyhinde gösteri yaptı. Göstericiler terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını taşırken terörist başı Öcalan'ın da posterlerini açtı.
İsveç'in başkenti Stockholm'deki Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi.
TÜRKİYE ALEYHİNDE SLOGAN ATTILAR
Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYEN ADAYLARA OY İSTEDİLER
Ayrıca örgüt yandaşları yarın yapılacak genel ve yerel seçimler için PKK/YPG'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi. Göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.