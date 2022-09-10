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İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

Birçok kez terör örgütlerine sığınak olan İsveç'te YPG/PKK yandaşları Türkiye aleyhinde gösteri yaptı. Göstericiler terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını taşırken terörist başı Öcalan'ın da posterlerini açtı.

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
Ekleme: 10.09.2022 - 18:07 Güncelleme: 10.09.2022 - 18:08 / Editör: Ozge Selin
İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
İsveç'in başkenti Stockholm'deki Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi.

TÜRKİYE ALEYHİNDE SLOGAN ATTILAR

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.



TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYEN ADAYLARA OY İSTEDİLER

Ayrıca örgüt yandaşları yarın yapılacak genel ve yerel seçimler için PKK/YPG'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi. Göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
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