Florya'da metrobüs arızası! Onlarca vatandaş yolda kaldı

Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının ardından bugün de Florya'da metrobüs bozuldu.Arıza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönden yapılırken, onlarca kişi yolda kaldı.Avcılar'da dün akşam saatlerinde iki metrobüs çarpışmış, kazada 99 kişi yaralanmıştı.Dünkü kazanın şoku atlatılmazken, saat 13.45'te Florya'da Söğütlüçeşme'ye doğru giden metrobüs arızalanarak yoluna devam edemedi.Arıza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönden yapıldı. Metrobüste bulunan çok sayıda kişi yolda kaldı.Araçtan inen yolculardan bazıları yürümek zorunda kalırken, bazıları ise yol kenarında bekledi.