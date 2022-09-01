Ukrayna'dan tahıl yüklü 5 gemi yola çıktı

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle oluşan ekonomik kriz birçok ülkeyi etkiledi.Bu kapsamda harekete geçen Türkiye, 22 Temmuz tarihinde Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve 'Tahıl sevkiyatı' anlaşmasının imzanlanmasını sağladı.Çözüme kavuşan tahıl koridoruyla birlikte, Ukrayna limanlarında tıkanan tahılın önü açıldı.Tahıl yüklü gemiler tek tek ayrılmaya başladı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah Ukrayna'dan 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:'Tahıl sevkiyatı kapsamında; Bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti. Sevkiyatlar İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor.'