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Ukrayna'dan tahıl yüklü 5 gemi yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti" denildi.

Ekleme: 1.09.2022 - 11:02 Güncelleme: 1.09.2022 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'dan tahıl yüklü 5 gemi yola çıktı
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle oluşan ekonomik kriz birçok ülkeyi etkiledi.

Bu kapsamda harekete geçen Türkiye, 22 Temmuz tarihinde Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve 'Tahıl sevkiyatı' anlaşmasının imzanlanmasını sağladı.

Limanda tıkanan tahılların önü açıldı
Çözüme kavuşan tahıl koridoruyla birlikte, Ukrayna limanlarında tıkanan tahılın önü açıldı.

Tahıl yüklü gemiler tek tek ayrılmaya başladı.

5 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah Ukrayna'dan 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

'Planlandığı gibi devam ediyor'
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

'Tahıl sevkiyatı kapsamında; Bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti. Sevkiyatlar İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor.'
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