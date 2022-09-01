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TFF binasına yapılan saldırı sonrası Ali Yerlikaya açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan binasına, TFF Yönetim Kurulu toplantısı sırasında silahlı saldırıda bulunuldu.

TFF binasına yapılan saldırı sonrası Ali Yerlikaya açıkladı!
Ekleme: 1.09.2022 - 19:21 Güncelleme: 1.09.2022 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
TFF binasına yapılan saldırı sonrası Ali Yerlikaya açıkladı!
DHA'nın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu.

TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasindaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

ALİ YERLİKAYA: 'GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaşanan silahlı saldırının ardından şu açıklamayı yaptı:

'Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.'

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Kulüpler Birliği, yaşanan silahlı saldırının ardından sosyal medya aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:

'Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz.'
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