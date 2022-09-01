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Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet ağının iddianamesi hazır: Örgüt lideri İBB'nin müdür yardımcısı çıktı

Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet iddiasına ilişkin aralarında başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkındaki iddianame hazırlandı. İddianamede, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yardımcısına metrekare talimatı verdiği ve telefon görüşmesinde "Partide bir arkadaş. Yasaya takılmış. Sana yönlendireceğim" dediği ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerden Tuncel Ö.'nün banka hesabına 'Maltepe Belediyesi açıklamasıyla 20 bin TL yatırıldığı belirtildi.

Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet ağının iddianamesi hazır: Örgüt lideri İBB'nin müdür yardımcısı çıktı
Ekleme: 1.09.2022 - 17:46 Güncelleme: 1.09.2022 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet ağının iddianamesi hazır: Örgüt lideri İBB'nin müdür yardımcısı çıktı
Maltepe Belediyesi'nde rüşvet iddiasıyla 21 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüte üye olma', 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından 4 yıldan 25'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları Ömer E. ile Haydar B'nin de aralarında olduğu 21 kişi 'şüpheli' olarak yer aldı.

Şüphelilerin toplamda 21 eylemlerinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, söz konusu eylemlerin tamamından haberdar olan ve işlenen suçları yöneten kişinin örgüt lideri sıfatıyla Haydar B. olduğu, Melih M, Seval K. ve Ferhat İ'nin ise örgüt yöneticisi sıfatında bulundukları kaydedildi.

Şüpheliler Ahmet Ö, Ufuk Y, Ahmet Z. İ, Muzaffer A, Tuncel Ö, Muharrem D. ve Haki D'nin 'örgüt üyesi' sıfatında oldukları anlatılan iddianamede, Yılmaz C. ve Ömer E'nin de 'yardım eden' konumunda bulundukları belirtildi.

''MADDİ MENFAATİ KENDİ ARALARINDA BÖLÜŞTÜLER''

İddianamede, şüphelilerin usulsüz işlemleri sonucunda elde ettikleri maddi menfaati kendi aralarında paylaştıkları anlatılarak, bununla ilgili bazı telefon görüşmelerin tape kayıtlarına yer verildi.

Şüpheli Tuncel Ö'nün hesabına Maltepe Belediyesi açıklaması ile 20 bin lira gönderildiğinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

'Konuya ilişkin parayı gönderen bilgi sahibi sıfatıyla beyanı alınan M.N.H, şirketlerin ait binanın önünde bulunan 40 metrekare civarındaki otoparkı belediyeden kiraladıklarını, sonraki süreçte belediyeden aranarak görüşmek üzere belediyeye davet edildiğini, kendisine aş evi için bağış topladıklarını ve kendilerinden de yardım ricasında bulunduklarını ve şahısların ısrarı sonrası 20 bin lira parayı yatırdığını beyan etmiştir. '

İddianamede, suç örgütü yöneticisi Ferhat İ'nin zabıta karakoluna giderek, örgüt üyesi zabıta personeline 'borç' adı altında 'rüşvet' suçuna konu parayı dağıttığı anlatıldı.

ŞÜPHELİLER İÇİN İSTENİLEN CEZALAR

İddianamede, şüpheliler Ferhat İ, Seval K. ve Tuncel Ö, hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından 11'er yıldan 25'er yıla kadar, Haydar B'nin de 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet' suçlardan 8 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheliler Ahmet Ö, Ahmet Z. İ, Haki D, Melih M, Muharrem D, Muzaffer A. ve Ufuk Y, hakkında 'rüşvet' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüpheliler Bahattin T, Deniz E, Hasan Ş, Murat Ö, Kamber H, Ulaş G, Memet H. ve Nihat B'nin de 'rüşvet' suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede, ayrıca şüpheliler Ömer E. ve Yılmaz C'nin 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme' ve 'rüşvet' suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.
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