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Macron'un Erdoğan kıskançlığı... Rusya ile konuşan tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?

Ülkesinin Rusya ile diyaloğunu sürdürmesi gerektiğini savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" dedi.

Macron'un Erdoğan kıskançlığı... Rusya ile konuşan tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?
Ekleme: 1.09.2022 - 19:06 Güncelleme: 1.09.2022 - 19:12 / Editör: Ozge Selin
Macron'un Erdoğan kıskançlığı... Rusya ile konuşan tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?
Macron, Elysee Sarayı'nda Fransız büyükelçilerin toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya saldırısının ardından barış sağlanabilmesi adına Rusya ile diyaloğun gerekliliğine işaret etti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırılarına başlamasından sonra birkaç kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon konuşması yapan Macron, diyalog konusundaki görüşlerini açıklarken 'Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?' ifadesini kullandı.

Macron, kendilerini güçsüz bırakacak 'yanlış ahlaka' teslim olmamaları gerektiğini de ifade ederek, 'Bir diplomatın işi özellikle anlaşamadığımız kişiler başta olmak üzere herkesle konuşmaktır. Müttefiklerimizle koordinasyon içinde konuşmaya devam edeceğiz.' dedi.

Dünya güçlerinin 'müzakere edilmiş bir barışa' hazırlanması gerektiğini dile getiren Macron, bunun zamanlamasının ve şartlarının Ukrayna'ya bağlı olduğunu vurguladı.

Macron, 'Uzun bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Gerginliğin tırmanmasından kaçınmalı ve barışı hazırlamalıyız.' diye konuştu.
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