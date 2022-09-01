'KHK'lılar göreve iade edilecek' diyen Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi: FETÖ ile nasıl mücadele edeceksin?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını düzenlemek için gittiği Samsun'da skandal açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, KHK'lıların tamamının görevlerine iade edileceğini ve CHP'de bir kişinin sadece bu işlerle ilgileneceğini söyledi."TAMAMI GÖREVE İADE EDİLECEK"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Az önce televizyonların olduğu yerde söyledim. KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." dedi.MEHMET SEVİGEN: FETÖ İLE NASIL MÜCADELE EDECEKSİN?CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sevigen, "6+1 ile CHP iktidar olsa devletleşelim desek de Ali Babacan ile bunu nasıl yapacaksınız? Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu tüm KHK'lıları affedeceğiz diyor. FETÖ ile nasıl mücadele edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.Sevigen, "Biz 40 yıldır PKK terör örgütü ile savaşıyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ ile mücadele ediyoruz. 'Ben geldiğim zaman ayrı mahkemeler kuracağım, haklıysanız görevinize iade edeceğim' demiyor, 'Ben hepinizi affedeceğim' diyor. 5 tane oy için insanların kanı yerde kalır mı? 5 tane oy için. Böyle mi iktidar olacaksın? Zaten FETÖ'nün oyu belli." diye konuştu.YILMAZ ATEŞ'TEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİCHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:"DİYET - FETÖ kumpasıyla genel başkan olan Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tümünü görevlerine iade edeceğim" demiş. Oldu olacak 1918'de işgal kuvvetlerinin yaptığı gibi silahlı kuvvetlerimizi ve polisimizi terhis etsin; terör örgütünün birini ordu, birini de polis teşkilatı ilan etsin.""BU PROBLEM 15 TEMMUZ GECESİ BAŞLADI"Öte yandan, Gazeteci Murat Özer de A Haber ekranlarında Kılıçdaroğlu'nun skandal vaadi değerlendirdi.Murat Özer, Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıların tamamını göreve iade edeceğiz" açıklamalarıyla ilgili olarak "Aslına bakarsanız sayın Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile mücadelede nasıl bir rol üstleneceği hep gündemdeydi ve merak konusuydu. Terörle mücadele ve kutuplaştırıcı dil sorununun nasıl çözüleceği CHP ve Millet İttifakı için önemliydi. Bu problem aslında 15 Temmuz gecesi başladı. Aslında ülkemize saldırı girişiminde bulunulduğunda kaldığı yer terör örgütü mensupları tarafından basılmıştı. Darbecilerin eskortluğunda Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçti. Kılıçdaroğlu bundan sonra da ekranlara çıkarak bunun bir tiyatro olduğunu gerçek anlamda darbenin iktidar tarafından yapıldığını aktardı."TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINI AFFEDİP MAAŞ ÖDEMEYİ VAADEDİYOR"FETÖ'ye karşı herhangi bir mücadeleye girişmeyeceğini bu çıkışları ile biliyorduk. KHK'lılarla ilgili şu ifadeleri vardı hatırlarsınız. Hiç kimsenin yargı süreçlerine bakmaksızın isterlerse hüküm giysinler hepsinin affedileceği ve çalışmadıkları günlerin maaşlarının tazmin edileceğini açıkça söylemişti. Kim bunlar 15 Temmuz gecesinde darbeye silahla iştirak etmiş, doğrudan silah kullanan ya da doğrudan FETÖ içerisinde etkili isimlerden oluşuyor. Yani doğrudan terör örgütü mensubu olan kişiler.