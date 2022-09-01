İstanbul’da PKK operasyonu: 11 gözaltı

PKK terör örgütü ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…Salı günü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.İHA'nın haberine göre; operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde, dijital materyal ve para ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden4'ü tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlemlerine başlandı.