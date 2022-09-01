İstanbul'da kardeş, ağabeyini öldürüp arkadaşını aradı

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti.Bir hafta önce annelerini kaybeden İlhan Ö. ve kardeşi, aynı evde yaşıyorlardı.Kardeşler, aralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga etmeye başladı.Abisi İlhan Ö.'yü döven ve yerde hareketsiz yattığını gören kardeş, tedirgin olarak arkadaşına durumu anlattı.Durumu öğrenen kardeşin arkadaşı, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde ağabey İlhan Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı.Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken ağabey İlhan Ö.‘nün cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.İHA'nın haberine göre; polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.