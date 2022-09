İstanbul’da 3 metro hattı daha hizmete girecek

İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın AK Parti'nin eseri olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "3 metro hattının bu yıl içinde hizmete gireceği İstanbul'da 7 projemiz halen devam ederken Kocaeli, Ankara, Konya, Kayseri, Bursa ve Gaziantep'te de projelerimiz sürüyor" dedi.Gaziantep'te yapımı devam eden Gaziray projesinin test sürüşü ve Gaziantep-Nurdağı karayolunun temel atma töreni için Gaziantep'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,25,5 kilometrelik Gaziantep OSB-Şehir Merkezi-GATEM bölgesinde hizmet verecek Gaziray'ın test sürüşünü yaptı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililerle birlikte Gaziantep Garı'nda da incelemelerde bulunan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada hafif raylı toplu ulaşım sistemlerinin AK Parti ile Türkiye'de yaygınlaştığını söyledi.Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla, 20 yıldır süregelen ulaştırma ve altyapı hamlesini güçlendirerek, yarınlara taşımak üzere gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.2002 yılından itibaren ulaşım ve altyapı alanında tamamladıkları projelerle ülkeyi kara, hava, demir ve denizyollarında kat be kat ileriye taşıdıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bu projeleri gerçekleştirirken yüce Allah'tan ve milletimizden başka kimseden güç almadık! Pekin'den Londra'ya kadar uzanan 'Demir İpek Yolu'nu tamamladık. Dünyayı Türkiye'ye bağlarken yerine getirdiğimiz uluslar ve şehirlerarası projelerimizin yanı sıra kent içi raylı sistemlerinin geliştirilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban AK Parti'nin eseridir" dedi.Gaziantep'te en önemli ulaşım projelerinden biri olan Gaziray'da çok başarılı bir test sürüşü gerçekleştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Güzergâh üzerinde, duraklarda ve şu anda sizlerle birlikte olduğumuz Gaziantep Garı'ndaki çalışmaları da yerinde inceledik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile bakanlığımız tarafından yapımına başlanan Gaziray Projesi önemli kent içi raylı sistem projelerimizden biri olacak" diye konuştu.Özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Şu anda da Bakanlığımızca yapımı devam eden 13 projede toplam 161 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistem hattı inşaatı bulunuyor. İstanbul da 7 hattan oluşan 103 kilometre metro hattında çalışmalar hızlı devam ediyor. Bu yıl içinde Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir Metro hatlarını hizmete açıyoruz İstanbul'da 7 ayrı projemiz devam ederken, Kocaeli'nde, Ankara'da, Konya'da, Kayseri'de, Bursa'da ve Gaziantep'te ise Gaziray projelerinde de çalışmalarımız planlı ve hızlı bir biçimde sürüyor. İstanbul'da Marmaray, İzmir'de İzban ve Ankara'da Başkentray gibi dev projelerin ardından önümüzdeki günlerde Gazianteplilere de Gaziray'ı kazandıracak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.2022'nin ikinci çeyreğinde Türk ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 büyüdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Felaket tellallarına kalsa, Türkiye'yi çok ama çok kötü günler bekliyor. Biz, bu felaket tellallarının ne dediğine bakmaksızın yolumuzda ilerlemeye, milletimizi projelerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu zihniyet geçmişte Marmaray'ı istemedi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne karşı çıktı, Osmangazi Köprüsü üzerinden kirli algılar yaptı, Çanakkale Köprüsü'nü günlerce karaladı. İstanbul Havalimanı için etmedikleri yalan bırakmadılar! Her zaman söylediğimiz gibi; dünyaya liderlik edecek güç ve kaynaklara sahip bu güzel ülkemizin ilelebet payidar kalması, çalışmaktan, üretmekten, yerli ve millî teknolojiler geliştirmekten geçiyor. Kim ne derse desin, biz milletimizden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.Gaziray projesinin, kent içi raylı sistem ağının geliştirilmesi kapsamında TCDD Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile geliştirildiğini bildiren Karaismailoğlu, "Yaklaşık 4 milyar lira gibi dev bir yatırım ile Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracağız. Proje kapsamında 25,5 kilometre güzergâhta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı yaptık. 16 adet istasyon, toplam uzunluğu 5,5 km olan 2 adet aç-kapa tünel, 1 adet köprü, 12 adet alt / üst geçit ve 26 adet menfez inşa ettik. Ayrıca, Gaziray'da kullanılacak Elektrikli Tren Setleri de ülkemiz raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi TÜRASAŞ tarafından üretiliyor" dedi.Son 20 yılda Bakanlık olarak Gaziantep'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 20 milyar liranın üstünde yatırım yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Planlı yatırımlarımıza devam ediyoruz. İstanbul, Ankara ve Konya'dan; Karaman-Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep illerine hızlı trenle ulaşım sağlamak için; Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana hızlı demiryolu ve Mersin- Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demiryolu projelerini planladık. Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demiryolu projesi ile Mevcutta 361 kilometre olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasındaki mesafe projenin tamamlanması ile 312,5 kilometreye düşecek ve seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya inecek. Yine, Gaziantep'e yakışacak, çağın ve şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni havalimanı terminal binasını da inşa ettik ve hizmete açtık. Malum, Gaziantep'in ticaret hacmi ve ihracatı gibi havayolunu kullanan yolcu sayıda kat be kat arttı. Yeni terminal binası ile Yıllık yolcu kapasitesi 2,5 milyondan 6 milyona, uçak kapasitesi de 18'e, otopark araç kapasitesi ise 585'ten 2 bin 49'a yükseldi" şeklinde konuştu.Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Nurdağı ilçesine geçerek duble yol olarak yapılacak Gaziantep-Nurdağı karayolunun temel atma törenine katıldı.