İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Biri bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında biri terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. 'Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, biri bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler' dedi.