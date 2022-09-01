İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Biri bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. 'Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, biri bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler' dedi.