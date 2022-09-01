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Gümüşhane'de yayaya çarpmamak için manevra yapan minibüs yan yattı

Gümüşhane'de bir anda karşısına çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan sürücü kontrolünü kaybedince minibüs yan yattı, şoför kazdan yara almadan kurtuldu.

Ekleme: 1.09.2022 - 17:22 Güncelleme: 1.09.2022 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Gümüşhane'de yayaya çarpmamak için manevra yapan minibüs yan yattı
Saat 09.00'da Gümüşhane-Trabzon transit karayolu eski otogar mevkiinde meydana gelen kazada, karayolu üzerinde seyir halindeki 61 ADS 898 plakalı minibüsün sürücüsü Taner Soydan bir anda yola çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca minibüsün kontrolünü kaybetti.

Gümüşhane'de yayaya çarpmamak için manevra yapan minibüs yan yattı

Minibüs yan yattı
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yan yattı. İHA'nın haberine göre, kazada minibüsün şoförü Taner Soydan yara almadan kurtuldu.


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