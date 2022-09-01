Edirne'de baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı!

Büyükgerdelli köyüne ayçiçeği hasadı için gelen biçerdöver sürücüsü Güray Döner (45) ve oğlu Koray Döner'in (18) öldürülmesi olayının şüphelisi Erol Yılmaz'ın (59) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Dün, köy meydanında yaşanan tartışmada Yılmaz'ın av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu baba ve oğlu hayatlarını kaybetmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.