  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çifte standart! 30 Ağustos mesajını silen NATO, Yunanistan Bağımsızlık Günü’nü iki paylaşımla kutladı!

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını Yunanistan'ın rahatsız olması sonrasında kaldırdı. Ancak, aynı hesapta Yunanistan'ın Osmanlı'ya karşı bağımsızlık kazandığı gün olan 25 Mart'ta yapılan paylaşımların yer aldığı görüldü.

Çifte standart! 30 Ağustos mesajını silen NATO, Yunanistan Bağımsızlık Günü’nü iki paylaşımla kutladı!
Ekleme: 1.09.2022 - 20:42 Güncelleme: 1.09.2022 - 20:50 / Editör: Ozge Selin
Çifte standart! 30 Ağustos mesajını silen NATO, Yunanistan Bağımsızlık Günü’nü iki paylaşımla kutladı!
Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye yönelik tahriklerini sürdüren Yunanistan, son olarak NATO görevindeki Türk jetlerine tacizde bulundu.

Türkiye, Yunanistan'ın NATO angajman kurallarına göre “düşmanca hareket” sayıldığını bildirerek konuyu NATO'ya taşıdı.

Bu konu gündemden düşmemişken, Yunan tarafı bu kez de NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını gündeme getirdi.

YUNAN RAHATSIZ OLDU, NATO MESAJI KALDIRDI

Türkçe yazılan 'Zafer Bayramınız kutlu olsun' mesajının devamında İngilizce olarak 'Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız' ifadelerinin yer alması Yunan tarafını rahatsız etti.


Bu rahatsızlık üzerine NATO, paylaşımı kaldırdı.
Çifte standart! 30 Ağustos mesajını silen NATO, Yunanistan Bağımsızlık Günü’nü iki paylaşımla kutladı!

YUNANİSTAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ MESAJLARI DURUYOR

Yunanistan'ın tüm tahriklerine rağmen bu duruma sessiz kalan NATO'nun aynı hesaptan Yunanistan'ın Osmanlı'ya karşı bağımsızlık kazandığı gün olan 25 Mart'ta da paylaşımlar yaptığı ve bu paylaşımların kaldırılmadığı görüldü.
NATO'nun iki müttefik ülke arasında uyguladığı çifte standart dikkat çekti.

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar... Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!