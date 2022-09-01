Çifte standart! 30 Ağustos mesajını silen NATO, Yunanistan Bağımsızlık Günü’nü iki paylaşımla kutladı!

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye yönelik tahriklerini sürdüren Yunanistan, son olarak NATO görevindeki Türk jetlerine tacizde bulundu.Türkiye, Yunanistan'ın NATO angajman kurallarına göre “düşmanca hareket” sayıldığını bildirerek konuyu NATO'ya taşıdı.Bu konu gündemden düşmemişken, Yunan tarafı bu kez de NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını gündeme getirdi.YUNAN RAHATSIZ OLDU, NATO MESAJI KALDIRDITürkçe yazılan 'Zafer Bayramınız kutlu olsun' mesajının devamında İngilizce olarak 'Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız' ifadelerinin yer alması Yunan tarafını rahatsız etti.Bu rahatsızlık üzerine NATO, paylaşımı kaldırdı.YUNANİSTAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ MESAJLARI DURUYORYunanistan'ın tüm tahriklerine rağmen bu duruma sessiz kalan NATO'nun aynı hesaptan Yunanistan'ın Osmanlı'ya karşı bağımsızlık kazandığı gün olan 25 Mart'ta da paylaşımlar yaptığı ve bu paylaşımların kaldırılmadığı görüldü.NATO'nun iki müttefik ülke arasında uyguladığı çifte standart dikkat çekti.