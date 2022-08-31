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İstanbul'da feci kaza! Refüje çarpan moto kurye hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de sipariş götüren moto kurye kontrolü kaybederek, refüje çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Demhat Abukan hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Yakup Aslan ağır yaralandı.

Ekleme: 31.08.2022 - 01:42 Güncelleme: 31.08.2022 - 01:47 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da feci kaza! Refüje çarpan moto kurye hayatını kaybettiKaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy sapağında meydana geldi. Sipariş götüren Demhat Abukan kullandığı 34 ZP 5929 plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek, refüje çarptı.

Kazanın şiddetiyle Demhat Abukan ve yolcu Yakup Aslan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da feci kaza! Refüje çarpan moto kurye hayatını kaybetti

Sağlık ekibi tarafından yapılan incelemede Demhat Abukan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Aslan ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik oluştu.

İstanbul'da feci kaza! Refüje çarpan moto kurye hayatını kaybetti

Küçükçekmece D-100'de refüje çarpan motokurye hayatını kaybetti

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