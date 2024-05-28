ASELSAN'ın YENER'i sahada: Mayınları tek tek tespit etti

Türk savunma sanayi şirketleri yerli projeleriyle uluslararası pazarda büyük başarılar elde ediyor. İnsansız hava araçları, insansız deniz araçları, akıllı mühimmatlar gibi projelerin yanında terörle mücadelede ön planda olan sistemler de geliştiriliyor. Yerli mayın tespit sistemi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmişti.ASELSAN tarafından geliştirilen YENER Modern Mayın Tespit Sistemi, EFES 2024 Tatbikatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldı.Tatbikat senaryosu kapsamında YENER Sistemi, görevini başarıyla yerine getirerek mayınların tespitini gerçekleştirdi. YENER tarafından tespit edilen mayınlar, ASELSAN'ın ÇAKI Robotik Kol Sistemi aracılığıyla Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit/İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi.Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulan araç, sahip olduğu özel donanımlarla el yapımı patlayıcı ve mayınları tespit, teşhis ve işaretleme görevlerini yerine getirerek personel güvenliğini en üst seviyede tutuyor. ASELSAN YENER, entegre edildiği zırhlı aracın önü ve yanındaki mekanizmalarla yönlendirilen radar ve metal dedektörleri ile güzergah üstündeki mayın ve patlayıcılara karşı önlem alınmasını sağlıyor.Yeni nesil radar algoritmaları sayesinde farklı toprak tiplerinde dahi farklı tip ve büyüklükteki tehditleri tespit edebilen YENER, Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli katkılar sağlayacak.• Platform hareketli/durağan iken çalışma• Gergedan-AMMTS Karıştırıcı ve Köreltici sistem ile birlikte çalışma• Entegre EMI Sensörü ile birlikte çalışma• Uzaktan komuta edilebilirlik• Farklı toprak bölgelerine göre otomatik kalibrasyon yeteneği• Metal ve metal olmayan mayın ve EYP hedeflerinin tespiti ve teşhisi• Platforma özel modüler tasarım• Ultra Geniş Bantlı çalışma• MIMO anten dizi yapısı• Yüksek çözünürlüklü 2D & 3D görüntüleme• İnsansız kara araçları ile entegrasyon• Zırhlı araç ile entegrasyon• Hedef seti• El yapımı patlayıcılar• El yapımı patlayıcı tetikleyici kablolar• Metal mayınlar• Plastik mayınlar• Çoklu hedef tespiti• Yapay açıklık (SAR) oluşturma kabiliyeti