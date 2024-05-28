Google'ın yapay zekası çıldırdı! Öyle bir şey tavsiye etti ki...

Bu yılın başlarında Google, tipik bir arama sorgusundan elde edilen sonuçların yapay zeka tarafından oluşturulan bir özeti 'Üretken Arama Deneyimi'ni (Search Generative Experience - SGE) tanıtmıştı.Google'a göre amaç; kullanıcıların bilgileri bir araya getirmek zorunda kalmalarını önlemekti. Aradığınız konuyla ilişkili blog yazılarını, makaleleri ya da sosyal medya gönderilerini okumanıza gerek kalmayacaktı, yapay zeka bunların kısa bir özetini size sunacaktı.Ancak geçen haftadan beri peş peşe yapılan hatalar, Google'ın kaş yapayım derken göz çıkardığını akla getirdi. Daha önce peynirin pizzaya nasıl daha iyi yapışacağını soran bir kullanıcıya 'Birazcık tutkal koy' tavsiyesi veren yapay zeka, bu sefer taş yemeyi önerdi.X'te Kris Kashtanova isimli bir kullanıcı, SGE'ye test amaçlı 'Kaç tane taş yemeliyim?' diye sordu ve Google'ın The Onion'daki bir makaleye atıfta bulunarak verdiği cevap şöyleydi: 'UC Berkeley'deki jeologlara göre, günde en az bir küçük taş yemelisiniz.'Taşların mineral ve vitaminler açısından 'hayati bir kaynak' olduğunu da söyledi ve kullanıcıların her öğünde bir tane yemekte zorlanmaları halinde, dondurma veya fıstık ezmesiyle karıştırarak daha kolay yutabileceklerini belirtti.