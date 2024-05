CHP'li belediyenin ölüm villalarında sondaj oyunu! “Yap geç ben imzalatırım merak etme”

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin temelsiz 144 villaya rüşvet karşılığı imar izni vermesine yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürvekili Abdurrehim Çakır'ın da bulunduğu 23 şüphelinin 5 ayrı suçtan cezalandırılmaları istendi.Sak ile birlikte 15 sanık hakkında 97 yıl 3'er aydan 333 yıl 9'ar aya, 9 sanık hakkında ise 100 yıl 3'er aydan 343 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianameye, tanık ifadeleri damga vurdu. CHP'li belediyenin rüşvet karşılığında nasıl depreme dayanıksız villalara göz yumduğu ortaya çıktı.Tanık sıfatıyla ifade veren bir mühendislik firması sahibi Coşkun O., Gül Yapı'nın sahibi olan Ali Gül ve mimarının kendileriyle görüştüğünü, Eskice'deki projeleri için kendisiyle çalışmak istediklerini söylediklerini aktardı.Coşkun O. 'Bana ne kadar sondaj yapacağımı sorduklarında ben villaların metrekaresine baktım. Her villa için 3 sondaj yapmam gerekir dedim. Bunun üzerine Ali Gül bana, 'Bir ayda ruhsat, izin, zemin etüdü her şey bitecek' dedi.Ben de bunun bu kadar kısa sürede bitemeyeceğini söyledim. Mimarı bana, 'Villa başına bir sondaj yap geç. Sen yap, onları belediyeye bir şekilde usulüne uygun imzalatırım merak etme' dedi. Ben bu durumu kabul etmedim' ifadelerini kullandı.Tanıklık yapan bir diğer isim ise jeofizik mühendisi olan Sinan F. oldu. Sinan F. ifadesinde zemin etüdü üzerine çalıştığını, yönetmelik ne gerektiriyorsa şu ana kadar hep onu yaptığını söyledi.Buna rağmen kendisi ve çevresindeki bazı işletmeci arkadaşlarına Büyükçekmece Belediyesi'nde zemin etüt ve uygulama kontrol mühendisi olarak çalışan Ömer Faruk Apaydın'ın sürekli zorluk çıkardığını aktardı. Sinan F. ifadesinde bu duruma örnek de gösterdi.Sinan F. ifadede, 'Örneğin söz konusu bir parsele bize '20 metreye kadar sondaj vurun. Her 1.5 metrede ekstra zeminin dayanıklılığını ölçme işlemi olan SPT dediğimiz uygulama yapın' diyerek bize fazla maliyet çıkarmaya ve bizi bu bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.CHP'li belediyenin ölüm villalarında sondaj oyunu! “Yap geç ben imzalatırım merak etme”Oysaki aynı parsele kendi tanıdığı şahıslara bunu yapmıyor. Bu şekilde hep tanıdıklarına zemin etüdü işi verilmesini sağlıyor. Bundan da rüşvet aldığını çevrede hep duyuyoruz' dedi.Ömer Faruk Apaydın'la anlaşan jeoloji mühendislerinin 20 metre sondaj vurmak yerine 2-3 metre sondaj vurduğuna dikkat çeken tanık Sinan F., 'Bunu da 20 metre sondaj vurmuş gibi raporda gösteriyor.Ömer Faruk da bunu onaylıyor. Böylece söz konusu jeoloji mühendisi çok az bir maliyetle hukuka aykırı olarak zemin etüdü işlemi yapmış oluyor' diye konuştu.İşini doğru yapan kendisi gibi deprem risklerine karşı bütün zemin etütlerini gerçekleştirmeye çalışan mühendislere bu çevrede bu yüzden artık kimsenin iş vermediğini aktaran tanık Sinan F. 'Biz bazı durumlarda 20 metreyi aşan sondajlar yapıyoruz bu da maliyeti arttırıyor.Ama Ömer Faruk ile anlaşan müteahhitler 2-3 metre kazık çakarak sanki 10-20 metreye inmiş gibi rapor yazıp inşaata başlıyorlar' diye konuştu.