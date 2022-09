Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:Bu evlatlarımızı yetiştirerek ordularımızın saflarına katılmayı sağlayan ailelerine de şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.Milli Savunma Üniversitemiz kapılarını açtığı günden itibaren çok önemli başarılara imza atmıştır. Denizcilerimiz Barbaros'un izinde kendilerine verilen her görevde ülkemizin çıkarlarını korumaktadır. 15 Temmuz ihanetinden en büyük yarayı alan hava kuvvetlerimizde en kısa sürede toplayarak gökyüzündekini hakimiyetini pekiştirdi. Harp okullarımızın eğitim sürelerini 4 yıldan 5 yıla çıkararak, ülkemizin hedeflerine uygun nitelikli asker yetiştiriyoruz.Bizim devlet geleneğimizde ordu, milletin değerleriyle teşhis edilmiş, ülkenin bekasının teminatı olan bir kurumdur. Ne zaman ki ordumuz bu vasıflarından uzaklaştırılmışsa, işte o zaman bizim için alarm zilleri çalmaya başlamıştır. Maalesef bir dönem ordumuzun gücünü aldığı bu kadim köklerinden koparma gayretleri had safhaya çıkmıştı. Bu üzüntü verici gidiş, eski Türkiye'nin ruhumuzu yaralayan lekelerinden olarak tamamen geçmişte kalmıştır. Deniz Harp Okulumuzun camisinin bugün aynı zamanda açılışını yapıyoruz.Evet, bizim askerimiz İstiklal Marşı'ndan ifade edilen imam yüreğiyle zaferleri kazanmıştır. Şimdiden karası, denizi, havasıyla tüm kuvvetlerimize, tüm askerlerimize 'gazanız mübarek' olsun diyorum.Kahraman ordumuzdan yakında yeni başarıların, yeni zaferlerin müjdesini alacağız.YUNANİSTAN'A SERT TEPKİPazartesi günü Kütahya ve Afyon'a giderek, bu büyük zaferin sevincini on binlerce vatandaşımızla paylaştık. İstiklal harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin şehitlerini yad ediyorum. Dün de ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kukla vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi sergileyenler var.Ege'de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikle huzursuzluk çıkaranların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi arkasındakilerin verdiğini biliyoruz. Ülkemize yönelik tehditlerin yükseğe çıktığı dönemde bize destek vermeyen NATO'nun gücünü nereye aktardığını iyi biliyoruz..Milli mücadeleyi nasıl kendi ülkelerine güvenleri olmayan bu manda sevdalılarına karşı kazandıysak, bugün de aynı zihniyetlere rağmen Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız. Göreve geldiğimizde bizim yerli silahlanmamız yüzde 20'ydi. Şimdi %80. Artık her şeyimizi kendimiz yapar hale geldik. Artık denizlerimizde, fırkateynlerimizle dolaşıyoruz. Ama birileri de bir yerlerden bir şey bekliyor. Biz İHA'larımızla, SİHA'larımızla, Akıncı'larımızla varız. Şimdi Gökbeyimizle varız. Şimdi bu silahlarımızla dünyada bize düşman olanların korkulu rüyasıyız.Artık biz dünyadaki hiçbir ülkeye sahip olduğu imkanlarla hayran bakan bir ülke değiliz. Artık geçti, onlar tarih oldu. Elbette hala çözmemiz gereken sorunlarımız var. Ama hamd olsun bunlarından üstesinden gelecek güce, dirayete sahibiz.