Bakan Kirişci'den balıkçılara işletme kredisi müjdesi!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası bir işletme kredisi kullandıracak. Uygulama yarından itibaren başlayacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası bir işletme kredisi kullandıracak. Uygulama yarından itibaren başlayacak' açıklamalarında bulundu.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Sarıyer'de, Su Ürünleri Av Sezonu Töreni'nde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Ziraat Bankası'nın yüzde 13,5 oranla balıkçılara işletme kredisi kullandıracağını açıkladı.Uygulama yarından itibaren başlayacak.