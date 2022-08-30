THODEX'in kurucusu Fatih Özer yakalandı
Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.
Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.
İÇİŞLERİ'DEN AÇIKLAMA
Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti.
Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur