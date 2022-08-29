Beylikdüzü'ndeki sanayi sitesinde patlama!
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir oto tamircisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinden yangın çıkarken olay yerinde çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Beylikdüzü'ndeki Beykent Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde imalatı yapan tek katlı iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama ve yangın yaşandı. İş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Patlamaya neden olan yangını gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangından etkilenen iş yeri ile önünde duran bir kamyonette hasar meydana geldi.