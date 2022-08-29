Beylikdüzü'ndeki sanayi sitesinde patlama!

Beylikdüzü'ndeki Beykent Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde imalatı yapan tek katlı iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama ve yangın yaşandı. İş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Patlamaya neden olan yangını gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.YANGIN SÖNDÜRÜLDÜİhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangından etkilenen iş yeri ile önünde duran bir kamyonette hasar meydana geldi.