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1915 Çanakkale Köprüsü’nden ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı

18 Mart'ta hizmete açılan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ekonomiye olan etkileri açıklandı. Açıldığı günden bu yana 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla araç geçerken, köprünün milli gelir, üretim ve ihracata etkisi ise 10 milyar dolara yaklaştı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nden ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı
Ekleme: 29.08.2022 - 15:03 Güncelleme: 29.08.2022 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
1915 Çanakkale Köprüsü’nden ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla aracın geçiş yaptığını, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapım ve işletme döneminde, milli gelire 2.8 milyar dolar, üretime 6.1 milyar dolar, ihracata 531 milyon dolarlık katkı sağladığını, 133,6 milyon dolarlık vergi geliri elde edilerek, istihdama yıllık ortalama etkisinin 27 bin kişi olduğunu bildirdi.

Zamandan 382 milyon dolar, akaryakıttan 31,3 milyon dolar, emisyondan 1,9 milyon dolar olmak üzere yıllık toplam 415 milyon dolar tasarruf sağlandığı belirtilen açıklamada, ilklerin ve enlerin projesi ile saatler süren yolculuğun 6 dakikaya düştüğü, 27,8 milyon kilometre yol; 3,6 milyon saat zaman tasarrufu sağlandığı aktarıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün planlanandan 1,5 yıl önce bittiği ifade edilerek, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, Çanakkale Boğazı’na vurulan mühür ve eşsiz bir abide olduğu, köprünün, enlerin, ilklerin ve rekorların projesi olarak, planlanandan 1,5 yıl önce bittiği kaydedildi.


Köprü, 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770’er metre yan açıklıkları ile birlikte 3 bin 563 metre uzunluğunda. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4 bin 608 metreye ulaşıyor.

Dünyada bu kadar uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprü olarak tarihe geçti.

318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü unvanına sahip.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün pek çok sembolü de taşıdığı, 2 bin 23 metre orta açıklık, Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’e atıf, 318 metrelik çelik kuleleri, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’ne işaret. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı’ya saygı ve selam anlamı taşıyor.

Kırmızı-beyaz renkli kuleler de al bayrağımıza işaret ediyor.
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