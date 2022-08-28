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New York'ta hayvan hakları savunucularına kebaplı protesto

Vegan grup, eylem sırasında karşısında kebap yiyen bir Amerikalı'yı gördü. Yaşananlar tansiyonu yükseltirken, o anlar kameraya yansıdı.

Ekleme: 28.08.2022 - 18:14 Güncelleme: 28.08.2022 - 18:20 / Editör: Ozge Selin
New York'ta hayvan hakları savunucularına kebaplı protestoABD'nin New York şehri, hayvan hakları savunucularının gösterilerine sahne oldu.

Hayvanların kesilmemesini isteyen aktivistler, ellerinde pankart ve megafonlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

Veganların karşısında kebap yedi
Elinde kebapla gruba yakalaşan bir Amerikalı ise dikkat çeken hareketlere imza attı ve aktivistlerin karşısına geçip kebap yedi.

Bunun üzerine söz konusu vatandaş, büyük bir tepkiyle karşılaştı. Hayvanların öldürüldüğünü savunan gruptan bir kişi, 'Hayvanları öldürmek sana iyi hissettiriyor. Kan yüzüne bulaştı.' dedi.

Aktivistlerden tepki: Ellerinde kan var
Aynı aktivist, 'Ellerinde kan var. Bu seni iyi hissettiriyor.' ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.

Kebap yemeyi sürdüren Amerikalı ise bir süre sonra oradan ayrıldı. Görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyanın gündeminde: 50 arkadaşımla barbekü yapardım
Yapılan yorumlarda, 'Çok eğlendirici', 'New York City'de yaşasaydım bu ben olurdum. 50 arkadaşımı getirip, dev bir barbekü yapardım.' denildi.

New York'ta hayvan hakları savunucularına kebaplı protesto
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