Ekrem İmamoğlu’ndan evlere şenlik tanıtım: Kendini süper kahraman olarak tanıttığı ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklamda metro yapımında kendini süper kahramana benzettiği ortaya çıktı. İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönem kendisini yine süper kahraman olarak çizdirmişti.İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medyadan İmamoğlu'nun bu reklamıyla ilgili açıklama yaptı. Göksu, 'Reklama 849 Milyon TL ayıran CHP'li İBB Başkanı, 3 yılın sonunda İstanbul'a 1 metre yeni metro yapamayınca PR ekibi çareyi yeni manipülasyonlarda bulmuş' ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan vatandaşlar da tepki göstererek eleştirilerini dile getirdi.Abdulkadir Taşar sosyal medya hesabından reklama şöyle tepki gösterdi: 'Kendini süper kahraman olarak çizdirip bunu metroda yayınlatmak.. Bu ego bu memlekete çok fazla be…'Murat Sarıca sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun metro reklamında süper kahraman olarak çizilmesine 'Ekrem İmamoğlu, metrolara verdiği reklamda kendini süper kahraman olarak çizdirmiş. Bir insan hem bu kadar beceriksiz hem de bu kadar kibirli olabilir mi yav' yorumunda bulundu.Hasan Ula reklam ücretini merak ederek 'Sanki metro yapmış gibi, sizce bu reklam için ne kadar ücret ödemiştir İBB'den…' sorusunu sordu.Beyzade Nur Aşan sosyal medyadan 'İşiniz gücünüz manipülasyon Ekrem İmamoğlu' derken, Mustafa Koyuncu 'Aklınca İstanbul halkını salak yerine koyuyor. Bunlara inanacak salak varsa el kaldırsın' ifadelerini kullandı.Cem Yaman isimli sosyal medya kullanıcısı ise 'İşin izahı olmayınca mizahını yapıyorlar diyeceğim onu da beceremiyorlar, bu ne ya metroman' ifadelerini kullanırken, Kemal Baştürk sosyal medyadan 'Palavracı Ekrem' yorumunda bulundu.Hakan Semerci ise süper kahraman olarak çizilen İmamoğlu için 'İmamoğlu dedik ya işte ispat etti kendisi... Ne büyük egonuz varmış be İstanbul tekfuru' dedi.Taha Cihangir sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun süper kahraman olarak metrolarla ilgili çizilmesine 'Bunu bir AK Partili ya da MHP bir belediye başkanı yapsaydı şu an yer yerinden oynardı... Yazık oldu İstanbul'a...' diyerek tepki gösterdi.