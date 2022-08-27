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120 ülke Balıkesir’de buluşuyor

Dünya Habitat Günü Balıkesir’de kutlanacak.

Ekleme: 27.08.2022 - 15:09 Güncelleme: 27.08.2022 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'i bir dünya şehri haline getirmek için çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimleriyle geçtiğimiz yıllarda New York, Londra, Dubai, Brüksel, Washington DC, Şangay gibi şehirlerde kutlanan Dünya Habitat Günü bu yıl Balıkesir'de yapılacak. Programa 120 ülkeden temsilcilerin katılması bekleniyo
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1986 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü bu yıl Türkiye'de; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde ve Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Balıkesir'de gerçekleştirilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 2020 yılında başlatmış olduğu girişimler neticesinde Birleşmiş Milletler, Dünya Habitat Günü'nün 2022 yılında Balıkesir'de yapılmasına yönelik karar aldı.


İSTANBUL'DAN SONRA BİR İLK

1996 yılında İstanbul'da yapılan Habitat II Konferansı'ndan sonra bir ilk yaşanacak ve Habitat Günü, Başkan Yücel Yılmaz'ın ev sahipliğinde Balıkesir'de kutlanacak. Geçtiğimiz yıllarda New York, Londra, Dubai, Brüksel, Washington DC, Şangay gibi şehirlerde kutlanan Habitat Günü kutlamalarına 120 ülkeden 200'den fazla temsilcinin katılması bekleniyor. Birçok farklı ülkenin de sanal ortamda takip edeceği Dünya Habitat Günü, Balıkesir'in adını tüm dünyaya duyuracak.

EKİM AYININ İLK PAZARTESİ'Sİ KUTLANIYOR

Birleşmiş Milletler - HABİTAT, 1985 yılından bu yana şehir yerleşimleri, konut ve yaşam alanlarında çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Her yıl ekim ayının ilk Pazartesi'si kutlanan Dünya Habitat Günü ise başta küresel iklim değişikliği olmak üzere barınma ihtiyacı, sürdürülebilir kalkınma, akıllı şehirler gibi konularda bütün insanlığa sorumluluklarını hatırlatan özel bir gündür.

EVRENSEL İŞBİRLİKLERİ ŞEHRE OLUMLU YANSIYOR

Balıkesir'i bir Dünya Kenti haline getirme hedefiyle proje ve yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu konuda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası birçok kurum ve kuruluş ile uzun yıllardır işbirliği ve dayanışma içerisinde çalışıyor. Kurulan evrensel işbirlikleri sayesinde Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'ni şehre kazandıran, Dünya Çevre Durum Merkezi projesi için de gün sayan Büyükşehir Belediyesi, yine Birleşmiş Milletler ile birlikte Balıkesir'de Gençlik Modelini uyguluyor.
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