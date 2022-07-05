Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan olay yerinde açıklamalarda bulunan Kırklareli valisi Birol Ekici, kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini 25 kişinin ise yaralandığını söyledi.