Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan olay yerinde açıklamalarda bulunan Kırklareli valisi Birol Ekici, kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini 25 kişinin ise yaralandığını söyledi.
Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.
Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.
Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.