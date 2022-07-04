İBB hizmet anlayışında sınır tanımıyor! Davutpaşa metro durağındaki çalışmayan merdiven değil arıza panosu yenilendi!

2018 seçimlerinde İstanbul’un başına geçen ancak hizmet yerine eziyet çektiren İBB Başkanı İmamoğlu yönetimi metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenlerini çalıştırmamakta kararlı. Halkın isyan ettiği durum için yeni bir skandalları daha yaşandı. Haziran ayında arızalanan Davutpaşa istasyonundaki yürüyen merdiveni tamir etmek yerine arıza panosunu yenilediler.

Yerel seçimlerle başa geldiği günden bu yana metro ve metrobüs yürüyen merdivenlerini tasarruf bahanesiyle durduran CHP'li İmamoğlu yönetimi milyonlarca vatandaşı mağdur etti.Yaşlı, çocuklu, sağlık problemi olan birçok vatandaş metro ve metrobüs giriş-çıkışlarında hep aynı yazıyla karşılaştı.YÜRÜYEN MERDİVEN TADİLATI YERİNE ARIZA PANOSU YENİLENDİMetro, metrobüs, İETT kazalarla gündem olurken bir rezalet haberi de M1 Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunun Davutpaşa istasyonundan geldi.Son olarak Haziran ayında arızalanan Yenikapı- Hacıosman Havalimanı metrosunun Davutpaşa istasyonunun yürüyen merdiveni hala yapılmadı. Daha da skandalı hala yapılamayan yürüyen merdivenin arıza panosunu yenilediler.VAATLER BUHAR OLUP UÇTUDefalarca ulaşımı kolaylaştırma ve rahatlatma sözü veren İBB yönetimi vaadini de rafa kaldırdı. İstanbul'da trafik daha zorlu bir hal alırken toplu taşıma sistemi de çöktü. Hizmet yerine pr yapılan İstanbul'da İstanbullular mağdur oldu.