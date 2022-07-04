Ekrem İmamoğlu Ramazan kolilerini alkollü paylaşımlar yapan kişilere ulaştırdığı ortaya çıkan İBB'ye kurban bağışı çağrısı yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı öncesinde hayırsever vatandaşlardan yardım isteyerek dağıttığı gıda kolilerini alkollü paylaşımlar yapan kişilere ulaştırdığı ortaya çıkan İBB için kurban bağışı çağrısı yaptı. "Kurban Bayramı için gönül rahatlığıyla bize kurbanlarınızı bağışlayabilirsiniz." ifadesini kullanan İmamoğlu, sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti. Bir takipçisi, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını "Senin kimler için et topladığını biz çok iyi biliyoruz" sözleriyle yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta sonu Sarıyer'de düzenlenen hasat etkinliğine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, vatandaşlara kurban bağışı konusunda çağrıda bulundu.İMAMOĞLU: GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZRamazan Bayramı öncesinde hayırsever vatandaşlardan yardım isteyerek dağıttığı gıda kolilerini alkollü paylaşımlar yapan kişilere ulaştırdığı ortaya çıkan İBB'ye yeniden bağış çağrısı yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:"Kurban Bayramı için gönül rahatlığıyla bize kurbanlarınızı bağışlayabilirsiniz. Bilin ki İstanbul'da veren elin alan eli görmediği bir biçimde, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sizin kurbanlarınızı, hisselerinizi, en manevi biçimiyle ulaştırırız. Aramızda değerli iş adamlarımız var, görüyorum. Kurban bağışı meselesinde bizi yalnız bırakmayın diyorum."Aynı çağrıyı sosyal medya hesabından da yapan İmamoğlu paylaşımına şu notu düştü:Her bağış bir aile için. Hayırsever vatandaşlarımızı ve kurban ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen hemşehrilerimizi İstanbul Vakfı aracılığıyla yaptığımız kurban bağışı kampanyasına destek olmaya davet ediyorum.İmamoğlu'nun bu paylaşımına takipçilerinden gelen bazı tepkiler söyle oldu:NE OLMUŞTU?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayında 150 bin aileye gıda kolisi yardımında bulunacaklarını duyurmuş ve ardından "İhtiyacı olana elindeki imkanla yardım etmek isteyen herkesi İBB ile irtibata geçmeyi davet ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.İmamoğlu'nun bu çağrısının ardından İBB'ye bağışta bulunan hayırseverlerin bağışlarının sosyal medyada alkollü paylaşımlar yapan kişilere ulaştırıldığı ortaya çıkmıştı.