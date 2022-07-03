Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce: Ezan Türkçe okutulmalıydı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesinde yazar Özdemir İnce, Tele1 canlı yayınına katıldı.İnce yayında, 1975 yılına kadar tek parti rejimi devam etseydi Türkiye'de bugün yaşanan sorunların yaşanmayacağını iddia etti.Açıklamalarına devam eden Özdemir İnce, “Cumhuriyet demokrasiye 25 yıl erken geçti” dedi.1950 seçimlerini yapmanın hata olduğunu söyleyen İnce, ezanın Türkçe olarak okutulması gerektiğini savundu.İnce, 'Herhangi bir yerde ezan sadece Arapça söylenir diye iddia edilmiyor. Arapça ezan; Arap ve kültürel emperyalizmdir. Ne zararı var 'Tanrı uludur Tanrıdan başka yoktur tapacak'ın? Ha Arapça olmuş ha Türkçe. Ondan sonra Said Nursi Kürdü çıktı.” dedi.Cumhuriyet yazarı İnce, Demokrat Parti'nin ezanı Arapçaya çevirmesinin hata olduğunu öne sürdü.Ezanı Arapça okumanın Arap milliyetçiliği olduğunu da ifade eden İnce, 14 Mayıs 1950'de Cumhuriyet'in dondurulduğunu belirtti.