6'lı masada yeni kriz! Eşgal çizilecek toplantı öncesi iletişim sıkıntısı!

Daha önce Cumhurbaşkanı adayının ismini konuşmadan yetkilerini tartışan altı siyasi parti lideri, bu toplantıda Cumhurbaşkanı'nın geçiş süreci sonrasındaki yetkilerini ele alacak. Partilerin tabanlarından 'Adayı açıklayın' baskıları gelmesine rağmen bu toplantı da aday isminin gündeme gelmesi beklenmiyor.İLETİŞİM KRİZİBu arada 6'lı masa, şimdi de 'iletişim kriziyle' karşı karşıya. 6'lı masanın 'ortak söylem' belirleme konusunda müşterek bir zeminde buluşamadığı değerlendirmesi yapılıyor. Bu kapsamda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın çalışmaların kamuoyuna daha iyi duyurulabilmesi için, altı partinin ortak bir 'iletişim stratejisi' oluşturması önerisini bugünkü toplantıya taşıyacağı belirtiliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre toplantıda ayrıca, altı partinin temsilcilerinin hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş konusundaki komisyonun raporunun ele alınması bekleniyor. Altılı masanın bir diğer gündem başlığı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hazırlattığı kamuoyu araştırmaları olacak.MASANIN GÜNDEMİ 'EŞGAL' ÇİZMEK6'lı masanın bu toplantı için gündemi ise adeta komedi filmi gibi. Liderlerin bir kez daha güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasasını konuşması bekleniyor. Bununla birlikte toplantıda aday için bir isim çıkması beklenmezken CHP kulislerinda 'Aday ismi değil, ama eşkali belli olur' ifadeleri konuşuluyor.Kamuoyunda uzun süredir tartışılan, 'muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı' sorusunun, bu toplantıda da netleşmesi beklenmiyor. Ancak liderlerin, seçime 'ortak adayla' mı, yoksa 'ayrı ayrı adaylarla mı' gideceğine ilişkin tutum belirlenmesi konusunda adım atılabileceği belirtiliyor. Masadaki siyasi partiler, uzlaşma sağlanması halinde 'ortak aday' çıkarılması konusunda hemfikir görünüyor. Ancak bu konuda mutabakata bağlanmış bir karar yok. CHP kulislerinde konuşulanlara bakılacak olursa toplantıda altı parti liderinin gündemi karikatür çizimi olacak.KILIÇDAROĞLU KENDİSİ İÇİN SİMÜLASYON SUNACAKCHP kulislerinde, Pazar günkü toplantıda, ortak adaylık dahil, cumhurbaşkanı adaylığı konusunun masaya geleceği beklentisi dile getiriliyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya Cumhur İttifakı ve 6 muhalefet partisinin oy oranları, cumhurbaşkanı adaylığı seçimine ilişkin simülasyonları içeren bir dosya ile geleceği belirtiliyor.'EŞGAL BELLİ OLUR'BBC Türkçe'ye konuşan CHP'li bir kaynak, 'Bütün kamuoyu araştırmaları, isim kim olursa olsun muhalefetin adayının kazanacağını gösteriyor. O nedenle büyük ihtimal zaten ortak aday çıkacak. Biz bu sonuçlara göre Kemal Bey'in aday olacağını düşünüyoruz. Tabii bu toplantıdan, isim, adayın açıklanma tarihi çıkmaz, ama eşkali belli olur' görüşünü dile getirdi.CHP kaynakları, Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak son toplantıda da muhalefetin nasıl bir aday göstereceğinin kamuoyuna deklare edilebileceğini, ancak ismin seçim sürecine girildiğinde ilan edileceğini ifade ediyorlar.Parlamento seçimlerine ilişkin 'seçim ittifakı' konusunda ise somut bir karar alınması beklenmiyor, tıpkı aday ismi gibi bunun da seçim sürecine bırakıldığı ifade ediliyor. Ancak liderlerin, seçim işbirliği yapılması halinde ve ittifak seçeneklerine göre ne kadar milletvekili çıkarabileceklerine ilişkin saha analizlerini paylaşabileceklerine işaret ediliyor.