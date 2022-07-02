Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Haziran ayı ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yüzde 18.5 artışla, ihracatın haziran ayında 23.4 milyar dolar olduğunu aktardı. Bakan Muş, "Tüm zamanların en yüksek ihracatı" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23,4 milyar $ olmuştur." açıklamasında bulundu.Bakan Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Haziran ayı dış ticaret rakamlarımızı Erzurum'da açıkladık. Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23,4 milyar $ olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Hayırlı olsun.