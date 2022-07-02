Mısır’da dehşet anları! Köpek balığı saldırısında ölen turisti sahilden izlediler!

Mısır'da yaşanan bir köpek balığı saldırısı, kan donduran anlarıyla gündeme oturdu. Ülkenin en gözde tatil rotalarından biri olarak bilinen Hurgada'da gerçekleşen korkunç olayda bir kişi hayatını kaybetti.Olay geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşti. 68 yaşındaki Avusturyalı kadın turist, Mısırlı eşiyle birlikte yaz tatilini geçirmek için bölgeye geldi. Kızıldeniz'in kıyısında olan bir tatil beldesinde kalan kadın, iskeleden denize girdi.İZLEMEKLE YETİNDİLERÇok açılmadan iskeleye yakın sayılabilecek bir noktada yüzen kadın, çok geçmeden bir köpek balığı tarafından saldırıya uğradı.Çığlıklar içinde yardım isteyen kadın uzun süre boyunca köpek balığından kurtulmaya çalıştı. Etraftakiler tarafından dikkati dağıtılmaya çalışılsa da köpek balığı kadının kolunu ve bacağını kopardı.ANBEAN KAYDEDİLDİİskelede bulunan kişiler dehşet anlarını anbean kaydetti. Vahşi saldırış sırasında kimse suda mücadele eden kadına yardım etmezken, etrafta hiçbir kurtarma teknesi olmaması da dikkat çekti.Kanlar içinde kalan kadın, ağır yaralanmasına rağmen kıyaya yüzmeyi başardı. Olay yerine gelen ambulansa alınan kadın, yaşadığı kan kaybı ve şok nedeniyle kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.