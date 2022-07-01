Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması... Yüzde 95'lık artış var!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni asgari ücrete ilişkin, yılbaşında da yüzde 51'lik artış yaptıklarını anımsattı.Nebati, 'Birikimli olarak yaklaşık yüzde 95'lik bir artış var. Bu artış asgari ücretlileri destekleyecek nitelikte. Bu artış içerisinde gelir vergisi ve damga vergisinden vazgeçiyoruz. Kamu maliyesi olarak yükleniyoruz. Bu asgari ücret kısmındaki vazgeçilen miktar sadece asgari ücretliler için değil tüm çalışanlara da yönelik olduğu için kamu çalışanlarımız da bu aradaki miktardan faydalanmış olacaklar. Hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.