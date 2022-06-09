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Türkiye 4 kardeşi konuşmuştu! Fatih'teki siyanürlü intihar olayında flaş gelişme!

Fatih'te 6 Kasım 2019 tarihinde aynı evde oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin siyanür içerek intihar ettikleri iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Ekleme: 9.06.2022 - 10:22 Güncelleme: 9.06.2022 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Türkiye 4 kardeşi konuşmuştu! Fatih'teki siyanürlü intihar olayında flaş gelişme!
Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde 5 katlı binanın birinci katındaki dairede oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşler, 6 Kasım 2019 günü ölü bulundu.


Kardeşlerin ölü bulunduğu dairenin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

'DİKKAT SİYANÜR VAR'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kardeşlerden Mimar Sinan Güzel Sanatlarda modelist olan Oya Yetişkin'in diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi. 54 yaşındaki Oya Yetişkin'in siyanürlü meyve suyunu önce kardeşlerine içirdiğini, dairenin kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı notu astıktan sonra da kendisinin içmiş olduğu yönünde bulgular tespit etti.

Soruşturma kapsamında ön otopsi raporunu hazırlayan ve ölümlerin siyanürden kaynaklandığını tespit eden Adli Tıp Kurumu, ölümlerin siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığına dair rapor verdi.

Evin kapısına asılı 'Dikkat siyanür var' notunu da inceleyen Adli Tıp Kurumu, bu notun, en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığını tespit etti.

NOTU EN KÜÇÜK KARDEŞ YAZMIŞ

Savcılık tarafından kardeşlerin toplu olarak ölü bulunduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, siyanür zehirlenmesi nedeniyle intihar ederek yaşamına son veren kardeşlerin ölümünde kusur atfedilecek kimsenin bulunmadığını belirterek, soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Dosya, kapandı.
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