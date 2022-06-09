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Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır’da Narko-Terör Operasyonu başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, operasyonda 1.165 personel ve 75 operasyonel timin görev aldığı bildirildi. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.

Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi
Ekleme: 9.06.2022 - 09:04 Güncelleme: 9.06.2022 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, operasyonda 1.165 personel ve 75 operasyonel timin görev aldığı bildirildi. Eren Abluka-15 Narko Terör Operasyonu Lice'de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.

Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da narko-terör operasyonu başlatıldı

Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde 'EREN ABLUKA-15 (DİYARBAKIRYALAZA/BAĞLAN) J.UZM.ÇVŞ. MEHMET ÇELİK' narko terör operasyonu başlatıldı.

Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan *1.165* personel *75* operasyonel tim görev alıyor.

Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

Operasyonun ilk gününde,
Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza Mahalleleri kırsalında, çalılık ve ağaçlık alana gizlenen *136* nokta tespit edildi. Noktalarda yapılan arama sonucunda;
-(3) adet AK-47 piyade tüfeği,
-El yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan (20) kg amonyum nitrat,
-(989) kg toz esrar,
-(62) kg kubar esrar,
-(2.144.570) kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. Eren Abluka 15 Narko Terör Lice'de başladı. 1 TON ESRAR 2 MİLYON 144 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ. Jandarmamız; Terör örgütüne de terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor. Allah ayağınıza taş değdirmesin' ifadelerini kullandı.

Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

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