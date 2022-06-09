Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, operasyonda 1.165 personel ve 75 operasyonel timin görev aldığı bildirildi. Eren Abluka-15 Narko Terör Operasyonu Lice'de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da narko-terör operasyonu başlatıldıPKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde 'EREN ABLUKA-15 (DİYARBAKIRYALAZA/BAĞLAN) J.UZM.ÇVŞ. MEHMET ÇELİK' narko terör operasyonu başlatıldı.Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan *1.165* personel *75* operasyonel tim görev alıyor.Operasyonun ilk gününde,Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza Mahalleleri kırsalında, çalılık ve ağaçlık alana gizlenen *136* nokta tespit edildi. Noktalarda yapılan arama sonucunda;-(3) adet AK-47 piyade tüfeği,-El yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan (20) kg amonyum nitrat,-(989) kg toz esrar,-(62) kg kubar esrar,-(2.144.570) kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarıyla devam ediyor.Kamuoyuna saygıyla duyurulurTERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBEİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. Eren Abluka 15 Narko Terör Lice'de başladı. 1 TON ESRAR 2 MİLYON 144 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ. Jandarmamız; Terör örgütüne de terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor. Allah ayağınıza taş değdirmesin' ifadelerini kullandı.