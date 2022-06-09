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Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni kira artış oranı ne kadar oldu? O sözleşmeler geçersiz sayılacak!

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ve fırsatçılık yaparak kiraya fahiş zam yapılmasına "dur" diyen yasayı kabul etti. Buna göre, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artışları yüzde 25'i geçemeyecek. Böylece vatandaş kira artış oranı konusunda derin bir nefes alacak.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni kira artış oranı ne kadar oldu? O sözleşmeler geçersiz sayılacak!
Ekleme: 9.06.2022 - 09:22 Güncelleme: 9.06.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni kira artış oranı ne kadar oldu? O sözleşmeler geçersiz sayılacak!
Fahiş kiralardan bunalan vatandaşa nefes aldıracak düzenleme Meclis'te kabul edildi: 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artışları % 25'i geçemeyecek. Bu oranı geçen sözleşme geçersiz olacak.

JET HIZIYLA GEÇTİ

Son birkaç ay içinde kiralarda yaşanan büyük artışlar nedeniyle AK Parti ve ilgili bakanlıklar çalışma başlatmıştı. Dün de Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'nda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiralara yüzde 25 sınırlama getiren teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen 6'ncı Yargı Paketi'ne ekleyeceklerini söylemişti.

AK Parti grubu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için harekete geçti. Muhalefet partileri ile tek tek konuşularak "Genel Kurul'da görüşülen avukatlık ile ilgili yasa teklifine önerge ile ekleme yapalım" önerisi götürdü. Muhalefetin kabul etmesi üzerine önerge akşam saatlerinde genel kurul gündemine getirilip tüm partilerin desteği ve jet hızı ile kabul edildi.

BİR YILDAN UZUNSA...

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na eklenen maddeye göre, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ile 1 Temmuz 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) tarihleri arasında yenilenen kira sözleşmelerinde artış yüzde 25'i geçemeyecek.

Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde uygulanacak.


SÖZLEŞMELER GEÇERSİZ

Yapılan düzenlemeyi dikkate almayıp daha yüksek kira artışları isteyenlere yönelik hükümler de değişiklikte yer aldı. Düzenlemede, "Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler fazla miktar yönünden geçersizdir" denildi.

İŞYERLERİ KAPSAM DIŞI

Kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlanması uygulaması sadece konutlar için geçerli olacak. İşyerleri kapsam dışında bırakıldı.

ADALET BAKANI: DÜZENLEME GEÇİCİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'nda, "1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na eklenecek" demişti.

Bozdağ, düzenlemenin geçici olmasına, kiracı ve ev sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bulunmasına özen gösterdiklerini anlatmıştı.
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