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Bakan Türksat 5B için tarih verdi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle, 84 milyonun katılımı ile 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B’yi hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Türksat 5B için tarih verdi!
Ekleme: 9.06.2022 - 11:47 Güncelleme: 9.06.2022 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Bakan Türksat 5B için tarih verdi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaşan Türksat 5B'nin, performans ve yörünge testlerinin başarıyla tamamlandığını dile getirerek, 'Uydumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 84 milyonun katılımıyla 14 Haziran'da Türksat 5B'yi hizmete alacağız.' dedi.

Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet tarihine kazınan gelişmelere hep birlikte şahit olduklarını belirterek, 100 yılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdıklarını, şimdi de Türkiye'nin uydu ve uzay maratonunda önemli bir yeni gelişmeye daha tanıklık etmek için gün saydıklarını ifade etti. Haberleşme gibi stratejik bir alanda, verinin milli imkanlarla elde edilmesinin, saklanmasının her geçen gün daha da önem kazandığı bir zamanda yapacakları atılımın kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5B haberleşme uydusunun yörünge yolculuğunun 19 Aralık 2021'de başladığını anımsattı.

Bakan Türksat 5B için tarih verdi!

Uydunun, 5 aylık yolculuğun sonunda, 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

'Performans ve yörünge testleri başarıyla tamamlandı. Uydumuzun hizmete alınma vakti artık geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 84 milyonun katılımıyla 14 Haziran'da Türksat 5B'yi hizmete alacağız. Böylece ülkemizin aktif haberleşme uydu sayısı da 5'e yükselecek. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek uydumuz Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alacak ve geniş bir kapsama alanına sahip olacağız. Uydu üzerinden yüksek hızda geniş bant internet verebileceğiz. Türksat 5B ile Ka-Bant veri iletim kapasitemiz de 15 kat artacak. Uydumuzun yüksek veri kapasitesiyle karasal altyapı ile erişilemeyene ulaşacak, internet altyapımızı genişleteceğiz.'

Karaismailoğlu, 35 yılı aşkın süre hizmet verecek Türksat 5B'nin, Türksat 3A ve Türksat 4A'nın Ku-Bant yedekliğini sağlayacağını ve kapasitelerini de artıracağını söyledi.

Bakan Türksat 5B için tarih verdi!

'TÜRKSAT 5B, FAYDALI YÜK KAPASİTESİ BAKIMINDAN FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ OLACAK'
Sabit uydu servisi uydularıyla karşılaştırıldığında Türksat 5B'nin kapasite verimliliğinin en az 20 kat fazla olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, 'Türksat 5B, faydalı yük kapasitesi bakımından da Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak.' dedi.

Son 20 yılda, tüm ulaşım ve haberleşme altyapılarını önemli oranda tamamladıklarını anlatan Karaismailoğlu, 'Ne söz verdiysek, yaptık. Bu süreçte, ülkemizin uydu ve uzay konusundaki bilimsel ve teknik altyapısını katbekat artırdık.' diye konuştu.

Haberleşme sektöründe yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, Türkiye'nin bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uydusunu başarıyla uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yerini aldığının, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde kendi uydusunu projelendiren, entegrasyon ve testlerini yapan dünyada sayılı ülkeler arasına girmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

'TÜRKSAT 6A'YI, CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA UZAYA GÖNDERECEĞİZ'
Hedefe uygun olarak yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın entegrasyon ve testlerinin TUSAŞ Uzay Sistemleri Entgerasyon ve Test Merkezi'nde devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, 'Projenin mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri ve çevresel testlerinin önemli bir kısmı tamamlandı. Uçuş modelindeki geliştirme faaliyetleri tamamlandı. Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'yı, Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndereceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Türksat 5B için tarih verdi!

Karaismailoğlu, dijital devrimi tam anlamıyla yaşatacak yerli ve milli uydu Türksat 6A ile ülkenin uydu kapsama alanının çok daha genişleyeceğini dile getirerek, Hindistan'ı da içine alan doğu kapsama alanı sayesinde Türkiye'nin internet altyapısının hak ettiği yerlere daha da yaklaşacağını bildirdi.

Kendi uydusunu üretebilen ve testlerini yapabilen ülke olan Türkiye'nin, gelecek 10 yıl için büyük hedefleri olduğunu anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
'Milletimizden aldığımız güç, Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde gerçeğe dönüşecek. Hedeflerimiz büyük, gücümüz ve eforumuz yüksek, işlerimiz çok, bütünlüğümüz tamdır. Unutmayın ki büyük ülkeler, büyük liderler, büyük hedefler koyarlar. Bu hedeflere ulaşmak için canla başla çalışırlar. Bu hedeflerle biz de kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız. Maalesef muhalefetin gözünde muhalefet etmenin, ülkesine, devletine, milletine, yapılan hizmete düşmanlık etmek anlamına geldiğini görmekteyiz. Bizler, 20 yılda Türkiye'ye çağ atlattık, bununla da yetinmedik, 2035 ve 2053 vizyonları doğrultusunda yeni Türkiye'nin yarınlarını, gençlerimiz için daha iyi bir geleceği planladık.

Bakan Türksat 5B için tarih verdi!

Ulaştırma ve haberleşme alanlarında 2003'ten 2021 yıl sonuna kadar 172 milyar dolar yatırım yaptık. Bu sayede yaklaşık 18 milyon insanımızın iş sahibi olmasına yardımcı olduk, milli gelire 520 milyar dolardan fazla katkı sunduk. Bugünden 2053 yılına kadar gerçekleştireceğimiz toplam 198 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme altyapısıyla üretime 2 trilyon dolarlık, milli gelire de 1 trilyon dolarlık atkı sağlayacağız.'

Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin ülkeye, bölgeye ve dünyaya hayırlı olmasını diledi.
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