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Sınır ötesinde 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) tarafından sınır ötesinde başlatılan operasyonlarda terör örgütü PKK/YPG’ye ağır darbe vuruluyor. Kuzey Irak'ta ‘Pençe-Kilit’ operasyonlarında, saldırı hazırlında oldukları tespit edilen 10 ve Suriye’nin kuzeyinde ise 8 olmak üzere 18 terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 7.06.2022 - 20:36 Güncelleme: 7.06.2022 - 20:51 / Editör: Ozge Selin
Sınır ötesinde 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Kuzey Irak'ta, sınır ötesinde PKK'lı teröristlerin temizlenerek, güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zap, Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgelerinde başlatılan 'Pençe-Kilit' operasyonları devam ediyor. Özel eğitimli komandolar ile Bordo Bereli askerlerin katıldığı operasyon kapsamında, bölgede kurulan üs alanlarına yönelik terör örgütü PKK'nın saldırı planladığı bilgisi üzerine, bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) ve arazide kurulan keşif gözetleme vasıtalarıyla çalışma gerçekleştirildi. Keşif çalışmaları sırasında, 10 PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. Alınan görüntüler üzerine yerleri tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava harekâtı düzenlendi. Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F16 savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen nokta atışıyla 10 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Suriye kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan taciz atışı ve saldırı girişimine anında karşılık veriliyor. Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlere yönelik son operasyonda, 8 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. İki operasyonda 18 terörist etkisiz hale getirilirken, PKK/YPG'nin son yılların en ağır darbesini aldıkları belirtildi.

7 ODALI PKK MAĞARASI ELE GEÇİRİLDİ
Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonunda PKK'lı teröristleri. kullandığı mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getiriliyor. Komandolar, Türkiye sınırına yakın bir bölgede 7 odalı bir mağara ele geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin kullandığı mağara, sığınak, silah ve mühimmatın kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe- Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, arama tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hale getiriyor' ifadelerine yer verildi. Mağarada çok sayıda silah ile mühimmatın yanı sıra İsveç menşei omuzdan atmalı AT4 tanksavar füzesi de ele geçirildi.
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