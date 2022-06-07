Markete çıplak girmişti! Flaş açıklama geldi!

Denizli'den gelen görüntüler izleyenleri adeta şoke etti. Pamukkale ilçesinde sabaha karşı bir taksiden inerek markete gelen üst kısmı çıplak kadın, hiç bir şey yokmuş gibi alışveriş yaptı. Konuyla ilgili Valilikten açıklama geldi.

Denizli'den gelen görüntüler izleyenleri adeta şoke etti. Pamukkale ilçesinde sabaha karşı bir taksiden inerek markete gelen üst kısmı çıplak kadın, hiç bir şey yokmuş gibi alışveriş yaprtı.İçerdeki müşteri ve market çalışanına aldırış etmeyen kadın alışverişini yaptıktan sonra marketten çıktı. Görüntülerle ilgili inceleme yapan polis ekipleri kadıın kimliğini belirledi. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.Denizli Valiliği, Pamukkale ilçesinde, bir tekel bayisine üzeri çıplak gelen kadınla ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, 'Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından olaya derhal müdahale edilip araç plakası ve kişinin kimliği tespit edilerek kısa sürede yakalanmış ve olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır.Hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan çıkarılmış olduğu adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır' denildi.