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Almanya'da tedarik krizi: Süpermarket devi Rewe ürün satışına sınırlama getirdi

Almanya'da enflasyon 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Tedarik sıkıntısının baş gösterdiği ülkede, gıda ürünlerine yüzde 50-70 arasında zam yapıldı. Yaşanan krizin ardından Alman süpermarket devi Rewe, müşterilerin kişi başına sadece bir paket makarna ve un alabileceği şekilde sınırlama getirdi.

Ekleme: 7.06.2022 - 17:04 Güncelleme: 7.06.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da tedarik krizi: Süpermarket devi Rewe ürün satışına sınırlama getirdiAlmanya'da enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle üretici fiyatlarında artış devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da tedarik sıkıntısı yaşanıyor.

GIDA ÜRÜNLERİNE ZAM
Artan enerji, gaz ve akaryakıt fiyatları tüketicileri olumsuz etkiliyor. Son 48 yılın enflasyon rekorunun kırıldığı ülkede gıda sıkıntısı da baş göstermeye başladı. Ayçiçek yağının fiyatının geçtiğimiz yıllara göre iki kat arttığı ülkede buğday, un, süt, peynir, ekmek, makarna, yoğurt, sıvı ve işlenmiş yemeklik yağ ürünlerine ciddi oranda zam yapıldı.

Almanya'da tedarik krizi: Süpermarket devi Rewe ürün satışına sınırlama getirdi

Yapılan zamların ardından oluşan talep market raflarını etkiledi. Bazı indirimli marketler, birçok üründe yüzde 50-70 arasında zam yapacağını duyurdu.

MÜŞTERİLERE SINIRLAMA GETİRİLDİ
Gıda ürünlerini etkileyen krizin ardından Alman süpermarket devi Rewe, müşterilerin kişi başına sadece bir paket makarna ve un alabileceği şekilde sınırlama getirdi. Söz konusu ürünlerin altına yerleştirilen uyarı notlarında müşterilere bir paketten fazla ürün alınmaması için uyarı yapıldı.
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